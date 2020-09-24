В Челябинске продавцы и покупатели торговых комплексов продолжают нарушать масочный режим
По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в магазинах и торговых комплексах города продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Несмотря на то, что в областном центре до четвертого октября продлен режим повышенной готовности и ношение масок в общественных местах является обязательным, горожане упорно продолжают игнорировать эти требования.
В среду, 23 сентября, сотрудниками управления по торговле и услугам администрации Челябинска совместно с полицией было проверено 171 предприятие торговли.
По результатам проверки составлено четыре протокола. Об этом сообщили в администрации города.
С руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок.
Проверки торговых комплексов и магазинов города будут продолжаться в ежедневном режиме. Помощь в проведении проверок оказывают органы полиции.
Как ранее сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в понедельник, 21 сентября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением в областном центре масочного режима. Эта мера направлена на обеспечение безопасности жителей и минимизацию рисков заражения короновирусом.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.