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В Челябинске продавцы и покупатели торговых комплексов продолжают нарушать масочный режим

Общество
Сегодня, 11:16
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Автор: 
Инна Шемаева

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в магазинах и торговых комплексах города продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Несмотря на то, что в областном центре до четвертого октября продлен режим повышенной готовности и ношение масок в общественных местах является обязательным, горожане упорно продолжают игнорировать эти требования.

В среду, 23 сентября, сотрудниками управления по торговле и услугам администрации Челябинска совместно с полицией было проверено 171 предприятие торговли.
По результатам проверки составлено четыре протокола. Об этом сообщили в администрации города.

С руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок.

Проверки торговых комплексов и магазинов города будут продолжаться в ежедневном режиме. Помощь в проведении проверок оказывают органы полиции.

 Как ранее сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в понедельник, 21 сентября,  на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением в областном центре масочного режима. Эта мера направлена на обеспечение безопасности жителей и минимизацию рисков заражения короновирусом.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Масочный режим
Наталья Котова
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