В Магнитогорске ликвидируют пожар в цехе по переработке пиломатериалов

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, пятого октября, случился пожар в цехе по переработке пиломатериалов на улице Циолковского.

Известно, что угрозы распространения огня нет.

«На месте работают специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона. Сформировано четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта. Пожар локализован, принимаются необходимые меры по его ликвидации», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших