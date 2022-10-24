В Магнитогорске собаки провалились в открытый колодец

Сотрудники «Водоканала» Магнитогорск (Челябинская область) спасли из колодца двух собак.

Пост с просьбой о помощи собакам, которые провалились в колодец появился в социальном сообществе «Черное и белое». Местный житель написал, что на улице Автомобилистов в колодец провалились собаки.

«Работники аварийно-диспетчерской службы выезжали на место, собачек спасли, прикрыли колодец подручными материалами», - сообщили в «Водоканале».

Информацию передана балансодержателю колодца.