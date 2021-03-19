Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке

В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения

Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки

Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году

Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру

Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали

В Магнитогорске сотрудница налоговой попалась на превышении должностных полномочий

СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы одного из подразделений налоговой инспекции Магнитогорска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотреблении должностными полномочиями».

По данным следствия, подозреваемая в 2018 году в интересах коммерческой организации внесла заведомо ложные сведения об изменении объекта налогообложения, что повлекло неуплату налогов коммерческой организацией в сумме более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФНС России по Челябинской области, в данный момент идет официальное расследование уголовного дела, ведомство может только подтвердить, что факт уголовного преступления имеет место быть. УФНС России по Челябинской области оказывает следствию необходимое содействие.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.