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В Магнитогорске у Вечного огня вандалы разрушили детскую площадку

В Магнитогорске (Челябинская область) в новогоднюю ночь неизвестные разгромили детскую площадку в парке у Вечного огня. Полиция занимается поиском вандалов.

Инцидент произошел в час ночи первого января. В группе «Магнитогорск» в соцсети в «ВКонтакте» уточняется, что неизвестные попали на камеры видеонаблюдения.

Они сломали качели, порвали тарзанку и оборвали крепления.

«Первого числа сообщение зарегистрировано, - подтвердили факт произошедшего агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области. - Проводится проверка».

В то время как одни разрушили детскую площадку, другие - создали место для празднования Нового года. В Правобережном районе Магнитогорска на улице Зеленая мужчина слепил снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и быка, протянул рядом с ними гирлянду, а рядом разместил елку, которую украсил мишурой.

Фото: vk.com, группа «Магнитогорск»