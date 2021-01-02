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Житель Магнитогорска слепил из снега быка и Деда Мороза

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчина вылепил из снега Деда Мороза, Снегурочку и символ Нового года - быка. Местные жители поделились снимками скульптур в социальной сети.

Мужчина соорудил снежные фигуры рядом с домом, протянув над головами символов Нового года праздничную гирлянду.

Там же появилась и украшенная мишурой елка.

«Хочу поблагодарить мужчину по имени Константин, который живет на улице Зеленая. 31 декабря он один с утра делал фигурки из снега! На морозе носил снег ведрами, трамбовал, заливал ледовые элементы, вырезал фигурки Мороза, Снегурочки и бычка! Для нас с вами! Пожелаем ему здоровья и удивимся его доброте и фантазии!», - написал анонимный пользователь в группе «Черное и белое, Магнитогорск».

В комментариях к посту интернет-пользователей восхитили фигуры из снега.

«Это же еще такие фигуры надо уметь соорудить!», - отметила Юлия Яковлева.

«Горку из снега надо детям, как в нашем детстве», - намекнула Эльвира Заруцкая.

«Такие люди умею делать праздник везде», - написала Юлия Смирнова.

Фото: ВКонтакте «Черное и белое, Магнитогорск»