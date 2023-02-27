В Магнитогорске в подъезде дома обнаружили четырехлетнего малыша, ведется доследственная проверка

В Магнитогорске (Челябинская область) следственные органы СКР проводят доследственную проверку по информации СМИ о четырехлетнем мальчике, который был обнаружен в подъезде жилого дома и ничего не мог о себе рассказать.

Как сообщает сегодня, 27 февраля, региональное следственное управление СК России, найденного малыша, который находился один, без взрослых, передали в социальное учреждение. Позднее была установлена мать ребенка, которая живет в том же подъезде, где обнаружили мальчика.

После того как следствие установит все обстоятельства случившегося, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.