В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу

В Магнитогорске (Челябинская область) водителю мусоровоза пришлось выгрузить на проезжую часть отходы. Причиной стал дым, который повалил из кузова, сообщили в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса».

Инцидент произошел в субботу возле торгового комплекса «Континент».

«Причина – тлеющие отходы, которые попали в кузов коммунальной техники из контейнера, при этом никаких признаков нештатной ситуации не было. По всей видимости, причиной возгорания послужил брошенный в мусорный бак непотушенный окурок», - предположили в ЦКС.

Водитель мусоровоза доехал до безлюдного места и выгрузил отходы на асфальт. Это позволило избежать пожара. На место прибыли огнеборцы, которые потушили тлеющий мусор.

«После тушения возгорания оставшиеся отходы были собраны и вывезены на Магнитогорскую свалку другим мусоровозом», - добавили в пресс-службе.

Неделей ранее произошел аналогичный случай в поселке Полетаево. Однако там мусоровоз спасти от огня не удалось. У машины выгорела кабина. Не исключено, там в кузов также попал тлеющий мусор.