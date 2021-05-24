24.05.2021
Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
24.05.2021
В Чебаркуле на пляж привели медвежонка: дети в восторге, минэкологии заявило в полицию
24.05.2021
Жители деревни Казанцево надругались и убили собутыльника
24.05.2021
Челябинск посетил Герой России Олег Дуканов
24.05.2021
В «Солнечной долине» состоялся фестиваль эндуро-гонок
24.05.2021
В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу
В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу
24.05.2021
Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
24.05.2021
Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
18.05.2021
ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках
18.05.2021
В поселке Полетаево сгорел мусоровоз перевозчика ТКО
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021