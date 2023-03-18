В Магнитогорске задержан местный житель, подозреваемый в организации наркопритона

Участковые уполномоченные полиции Отдела полиции «Правобережный» Управления МВД России по городу Магнитогорску в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» выявили притон для потребления наркотических средств.

Полицейские установили, что местный житель, 1986 года рождения, не работающий и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности систематически предоставлял наркозависимым лицам помещение своей квартиры в Магнитогорске. В ходе проведения осмотра помещения квартиры полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотиков.

В отношении хозяина и посетителей квартиры, в рамках мероприятий по документированию фактов притоносодержания, сотрудниками полиции составлено восемь административных протоколов по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до пятни тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Отделом дознания ОП «Правобережный» магнитогорского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Мера пресечения в отношении подозреваемого избирается.