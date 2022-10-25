В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки

В Магнитогорске (Челябинская область) росгвардейцы задержали подозреваемых в массовой драке в кафе. У участников потасовки в ход пошли не только кулаки, но и оружие.

Инцидент произошел в магазине-кафе по улице Советской между одним и, примерно, шестью посетителями. Словесный конфликт перерос в драку. У одного из нападавших в руках был нож. В результате, магнитогорец достал травматический пистолет, предупредив о намерении его применить, после чего произвел выстрел в воздух. Однако, обидчики продолжили погоню за ним, пока тот не забежал в кафе по улице Труда, откуда и вызвал полицейских.

«При попытке нападавших приблизиться к гражданину, тот, видя, что у одного из них нож, выстрелил по нему, попав в лицо. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии установлено, что мужчина является владельцем гражданского оружия ограниченного поражения. Нарушений условий сохранности оружия и патронов не допускал, к административной ответственности не привлекался.

В настоящий момент в отделе полиции «Орджоникидзевский» по данному факту проводится доследственная проверка