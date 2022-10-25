25.10.2022
В Челябинске будут судить межрегиональную группу наркоторговцев
25.10.2022
За сутки заболело ковидом 205 южноуральцев, выздоровело 253, умерло трое
25.10.2022
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
25.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Ребенок задыхался: сотрудник ДПС Агаповского района экстренно доставили мальчика в больницу
25.10.2022
После вмешательства генпрокуратуры ребенок-инвалид из Магнитогорска обеспечен дорогостоящим лекарством
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
31.08.2022
Алексей Текслер провел рабочую встречу с главным росгвардейцем Урала
16.08.2022
Вооруженный налетчик из Кунашака устроил переполох в аптеке
04.08.2022
Житель Варненского района избил пациента скорой помощи
07.07.2022
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022