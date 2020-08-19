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В Миассе аферисты, представляясь сотрудниками МЧС, пугают бизнесменов проверками

Происшествия
Сегодня, 11:30
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Автор: 
Инна Шемаева

В Миассе (Челябинская область) активизировались мошенники, которые представляясь сотрудниками управления ГОЧС Миасса и угрожают организациям проверками. «Договориться» аферисты предлагают за деньги.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», звонки начались 18 августа. Мошенники звонят предпринимателям и сообщают о проведении проверок и предлагают к ней «подготовиться» за, естественно, финансовое вознаграждение.

 «Сотрудники чрезвычайного ведомства не занимаются коммерческой деятельностью. Узнать, когда государственным органом запланирована плановая проверка, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям достаточно взглянув на план проверок, который составляется на год и опубликуется на сайте прокуратуры Челябинской области, а также на сайте главного управления МЧС России по Челябинской области», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сотрудники государственного пожарного надзора уведомят о проведении выездной проверки заранее. Распоряжение о проведении плановой проверки вручается за три рабочих дня, о внеплановой проверке сотрудники МЧС уведомят за сутки.

Ранее подобный всплеск мошенничеств со стороны якобы сотрудников МЧС был зафиксирован в феврале и мае 2020 года. Тогда аферисты, представляясь руководством либо сотрудниками главного управления МЧС России по региону, предупреждали предпринимателей о якобы предстоящих проверках и предлагали «решить» вопрос определенным образом.

Это уже далеко не первые и не единичные случаи, когда мошенники представляются чиновниками и высокопоставленными лицами.

В январе 2020 года аферисты (от имени и якобы по поручению главы Челябинска Натальи Котовой) собирали деньги в благотворительный фонд.

В ноябре 2019 года мошенники звонили бизнесменам и руководителям фирм от имени прокуроров. Аферисты вымогали дорогой коньяк и деньги. Взамен обещали помочь урегулировать вопрос с надзорными проверками.

В начале сентября мошенники представлялись главами городов и районов. Они звонили на предприятия общепита и в рестораны. Под предлогом заказа банкета на условии, что им потребуется определенный вид качественного и дорогостоящего алкоголя со склада знакомого поставщика, предлагали представителям кафе и ресторанов перечислить денежные средства на их счет.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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