15.09.2022
Южноуралец заплатил 40 тысяч рублей за «девочку по вызову», а она не пришла
15.09.2022
В День города 28 челябинок стали мамами, одна из них - дважды
15.09.2022
Бумажная Наташа и глиняный солдатик: детский музей приглашает маленьких челябинцев в мир игрушек
15.09.2022
В Миассе будут судить жителя Нижнего Новгорода за мошенничество с медоборудованием
15.09.2022
Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения
15.09.2022
Челябинцам стоит опасаться «щипачей»
В Миассе будут судить жителя Нижнего Новгорода за мошенничество с медоборудованием
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022