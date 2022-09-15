В Миассе будут судить жителя Нижнего Новгорода за мошенничество с медоборудованием

Прокуратура Миасса (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в мошенничестве при поставке составных частей оборудования для больницы.

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем предприятия, в 2020 году в ходе конкурсных процедур заключил контракт с больницей Миасса на поставку оборудования.

«Не намереваясь надлежащим образом исполнять условия контракта, он приобрел в неустановленном месте бывшие в употреблении составные части оборудования, не отвечающие требованиям безопасности, подготовил документацию, внеся в нее ложные и недостоверные сведения о его технических характеристиках и изготовителе», - сообщили в прокуратуре региона.

После чего данное оборудование под видом нового было поставлено больнице, а обвиняемый путем обмана получил денежные средства в размере более 500 тысяч рублей.

Ненадлежащее оборудование было своевременно выявлено сотрудниками Ростехнадзора в ходе проведения экспертизы.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд.