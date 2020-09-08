В Миассе два человека скончались в дорожной аварии, четверо пострадали

В Миассе (Челябинская область) два человека скончались в результате столкновения двух иномарок. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло вчера, седьмого сентября, в 23:35 на улице Трактовой.

«21-летний водитель на автомобиле «Мазда 6» при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21154. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались до приезда скорой помощи. Еще один пассажир был госпитализирован», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области

Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован, его несовершеннолетние пассажиры, две девочки 15-ти и 17-ти лет, также получили телесные повреждения.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что все участники дорожно-транспортного происшествия являются жителями Миасса. Водитель «Мазды» имеет водительский стаж с 2017-го года, ранее к административной ответственности не привлекался.