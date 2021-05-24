В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов

Прокуратура Миасса (Челябинская область) потребовала возбудить уголовное дело по факту пожаров в Тургоякском участковом лесничестве и на территории городских лесов. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокуратура проверила шесть фактов возгорания в Миассе, которые произошли первого мая этого года. Ведомство усматривает в этом уничтожение леса путем поджогов.

«Пожары произошли на небольшом удалении друг от друга и с короткими временными интервалами. В результате проверки выявлены факты, свидетельствующие о целенаправленном поджоге лесных насаждений неустановленным лицом», - пояснила Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о покушении на уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 261 УК РФ).

Напомним, 24 апреля в Челябинской области начал действовать противопожарный режим, согласно которому жителям запрещено ходить в леса и разжигать костры. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Южноуральцам запрещено: ходить в леса, кроме тех, кто занимается охраной, защитой и воспроизводством лесов; разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда, населенных пунктах и прилегающих территориях, на участках, прилегающих к лесам и проводить другие пожароопасные работы.

Жителям области теперь также запрещено сжигать порубочные остатки и горючие материалы на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

В то же время южноуральцам разрешено выезжать на природу, заниматься спортом в скверах и парках. Приготовление еды на своих участках также разрешено, однако в специальных несгораемых емкостях и с соблюдением противопожарных требований. Приготовить пищу на природе можно в безветренную погоду, имея в наличии первичные средства пожаротушения, соблюдая противопожарное расстояние от мангала до зданий, сооружений, иных построек. После чего необходимо очистить территорию от горючих материалов.