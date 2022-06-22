В Миассе спасен заблудившийся грибник, получивший переохлаждение

В Миассе (Челябинская область) спасен заблудившийся грибник, который за время нахождения в лесу получил переохлаждение, однако, к счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как рассказали в поисково-спасательной службе региона, 44-летний миасец отправился собирать грибы утром 21-го июня. Поиском грибов он увлекся так сильно, что перестал понимать, где находится.

Хождение по лесу в течение дня результатов не давало, грибник не мог найти дорогу. Ближе к вечеру он позвонил маме и сообщил, что не может вернуться домой.

«Обеспокоенная родственница, зная проблемы со здоровьем у своего сына, обратилась за помощью к спасателям. К месту происшествия направили две поисковые группы – пешим ходом спасатели обследовали близлежащие участки лесного массива, и на квадроцикле - горную, труднопроходимую местность», - сообщили в ПСС Челябинской области.

Грибник все время был на связи со спасателями, из его описаний удалось выяснить район, где он находился (вблизи Ильменского озера), вывести на линию ЛЭП и по номеру опорного столба установить точное местонахождение пострадавшего.

При этом грибник не смог правильно назвать номер опоры, более того, проигнорировав просьбу спасателей «оставаться на месте и ждать», он продолжал идти в противоположном от Миасса направлении. К счастью, опыт проведения поисково-спасательных работ помог спасателям еще затемно обнаружить пострадавшего и эвакуировать в город.