22.06.2022
В Миассе спасен заблудившийся грибник, получивший переохлаждение
22.06.2022
У металлургов Магнитки – «Железная память»
22.06.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили взяточника в Ростехнадзоре
21.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
21.06.2022
Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
21.06.2022
Челябинские джазмены стали участниками самого масштабном джазового фестиваля России
В Миассе спасен заблудившийся грибник, получивший переохлаждение
13.06.2022
На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы
17.05.2022
Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста
09.03.2022
Миасские рыбаки попали в снежный плен на Долгобродском водохранилище
09.03.2022
На Таганае третий день ищут пропавшего туриста из Перми
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022