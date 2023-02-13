В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека

В Миассе (Челябинская область) утром субботы, 11 февраля, на обледеневшей трассе столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада Калина». В ДТП пострадали четыре человека.

Авария произошла на скользком участке объездной дороги между поселком Строителей и Машгородком, сообщает поисково-спасательная служба региона.

Одного из водителей удалось передать в руки бригады скорой после серьезной работы, проведенной с помощью почти всего комплекта аварийно-спасательного гидравлического инструмента.

Спасатели миасского отряда региональной поисково-спасательной службы совместно с сотрудниками пожарной части демонтировали крышу кузова легковушки, после чего смогли получить доступ к пострадавшему и аккуратно освободить зажатую нижнюю часть тела пожилого водителя.

Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП.