13.02.2023
В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека
10.02.2023
Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест
10.02.2023
В Челябинске обсудят экспертизу проекта охранных зон Дома Беляевского
10.02.2023
Врачи клиники ЮУГМУ возвращают пациентам слух и возможность дышать
10.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.02.2023
Медики челябинского психоневрологического диспансера оказывают помощь родственникам мобилизованных
В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека
24.11.2022
Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
11.09.2022
Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
06.09.2022
По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок
24.06.2022
По вине другого водителя: на трассе в Челябинской области иномарка сбила ограждение и легла на крышу
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023