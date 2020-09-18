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В Миассе вандалы осквернили памятник вождю пролетариата

Происшествия
Сегодня, 14:51
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Автор: 
Инна Шемаева

Памятник Владимиру Ленину осквернен в Миассе (Челябинская область). Полиция ищет вандалов.

ЧП произошло в парке Автозаводцев МИасского городского округа. Вандалы облили фигуру красной краской и оставили надпись на постаменте.

«В отделе полиции данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Фото: группа «ЧП Миасс»

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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памятник Ленину
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