В Миассе вандалы осквернили памятник вождю пролетариата
Памятник Владимиру Ленину осквернен в Миассе (Челябинская область). Полиция ищет вандалов.
ЧП произошло в парке Автозаводцев МИасского городского округа. Вандалы облили фигуру красной краской и оставили надпись на постаменте.
«В отделе полиции данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Фото: группа «ЧП Миасс»
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