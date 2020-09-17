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В Нагайбакском районе легковушка залетела под грузовик, водитель погиб на месте

Происшествия
Сегодня, 11:43
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В Челябинской области на трассе Южноуральск - Магнитогорск «Лада Приора» залетела под грузовик. Водитель легковушки погиб на месте.

Трагедия произошла вечером 16 сентября на 158-м километре данной автодороги на территории Нагайбакского района, во время дождя.

По предварительной информации, 22-летний водитель «Лады Приоры», не выбрав безопасную скорость движения и дистанцию, совершил столкновение с движущимся впереди попутно грузовым автомобилем «Ниссан Дизель».

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что погибший - житель Нагайбакского района. Права получил в 2018-м году. За это время к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался десять раз, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

 

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