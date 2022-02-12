В Октябрьском районе десятимесячная девочка умерла от ожогов

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с гибелью ребенка в поселке Нововарламово Октябрьского района. Десятимесячная девочка из многодетной семьи с ожогами тела обнаружена мертвой в частном доме.

По предварительной информации, в день трагедии, которая произошла 12 февраля, мать с подругой употребляла спиртные напитки. Ребенка она положила спать. Девочка умерла от ожогов, полученных от батареи.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Причины и все обстоятельства сейчас выясняются уполномоченными органами. Семья многодетная. По предварительной информации, в органы и учреждения системы социальной защиты от коллег по системе профилактики сигналов о наличии в семье признаков социального неблагополучия не поступало. Со стороны сельского поселения также отсутствуют сведения о том, что семья неблагополучная. В обязательном порядке минсоцотношений проведет проверку в отношении муниципальных органов и учреждений системы социальной защиты Октябрьского района, чтобы дать оценку ситуации, сложившейся в семье», - прокомментировали в министерстве социальных отношений региона.

Остальные дети сейчас находятся с бабушкой. Органы соцзащиты выехали по месту жительства семьи, чтобы определить комплекс мер по защите прав детей и поддержки семьи в целом.