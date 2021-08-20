20.08.2021
В Магнитогорске иномарка сбила девочек на мопеде, состояние обеих тяжелое
20.08.2021
В Челябинской области общее число подтвержденных случаев ковида превысило 82 тысячи
20.08.2021
В отношении охранника, ударившего по лицу девочку-подростка за курение вейпа, возбуждено дело
20.08.2021
В Челябинске спасатели пришли на помощь пенсионерке, у которой отказали ноги
20.08.2021
В Челябинске состоится Кубок памяти Валерия Белоусова
20.08.2021
Двум челябинцам грозит пожизненное заключение за наркоторговлю
В отношении охранника, ударившего по лицу девочку-подростка за курение вейпа, возбуждено дело
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021