В отношении охранника, ударившего по лицу девочку-подростка за курение вейпа, возбуждено дело

В Челябинске в отношении охранника ТРК «Космос», который вчера, 19-го августа, ударил по лицу 14-летнюю девочку-подростка (как оказалось, за то, что она курила вейп), возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина, к ответственности также будет привлечена мать потерпевшей. В отношении женщины также возбуждено административное дело - по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как рассказал собственный источник агентства «Урал-пресс-информ», 14-летняя девочка в компании подруги и мальчика-подростка на территории фуд-корта курила вейп. На замечания охранника она не реагировала.

Инцидент на видео сняли очевидцы. На них видно, что компания из трех человек сидит за столиком, и вдруг сотрудник охраны размахивается и сильно бьет одну из посетительниц по лицу.