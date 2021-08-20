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20.08.2021

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20.08.2021

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20.08.2021

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В отношении охранника, ударившего по лицу девочку-подростка за курение вейпа, возбуждено дело

В Челябинске в отношении охранника ТРК «Космос», который вчера, 19-го августа, ударил по лицу 14-летнюю девочку-подростка (как оказалось, за то, что она курила вейп), возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина, к ответственности также будет привлечена мать потерпевшей. В отношении женщины также возбуждено административное дело - по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как рассказал собственный источник агентства «Урал-пресс-информ», 14-летняя девочка в компании подруги и мальчика-подростка на территории фуд-корта курила вейп. На замечания охранника она не реагировала.

Инцидент на видео сняли очевидцы. На них видно, что компания из трех человек сидит за столиком, и вдруг сотрудник охраны размахивается и сильно бьет одну из посетительниц по лицу.

 

Автор: Инна Шемаева
ТК Космос
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Часть муниципальных спортивных школ в Челябинской области будет переведена в ведение региональной
20.08.2021

От перехода муниципальных спортшкол в ведение Челябинской области выиграют тренеры и спортсмены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области устраняют существующий дисбаланс, расширяя меры поддержки медицинских работ
20.08.2021

В Челябинской области расширяют меры поддержки молодых фельдшеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в воскресенье, 22 августа, в культуры и отдыха имени Гагарина пройдёт юбилейный, V ф
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Предложения жителей Челябинска по улучшению качества городской среды для любителей крутить педали
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