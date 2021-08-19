В Челябинск охранник торгового комплекса ударил посетительницу по лицу

В Челябинске охранник в ТК «Космос» изо всей силы ударил посетительницу по лицу. Полиция разбирается в ситуации.

Инцидент произошел на территории фуд-корта. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что две девушки и мальчик сидят за столиком, и вдруг сотрудник охраны размахивается и сильно бьет одну из посетительниц по лицу. Видео опубликовало Агентство чрезвычайных новостей, оно уже разошлось по Интернету.

Причина конфликта неизвестна.

В пресс-службе регионального полицейского глава сообщили, что проводят по данному факту проверку. В сообществе «Наш Челябинск» в ВКонтакте пишут, что, по последним данным, после появления видео в сети скандального охранника уволили.