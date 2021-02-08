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В отношении управляющей компании, которая заморозила жителей поселка Саргазы, возбуждено дело

В отношении управляющей компании «АККТиВ», по вине которой в своих квартирах замерзали жители поселка Саргазы, главным управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» возбуждено административное дело. У нее не было лицензии на управлении многоквартирным домом.

Прокуратура Сосновского района совместно с специалистами жилищной инспекции и центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области провела проверку информации о замерзающих жителях поселка Саргазы.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что жители пожаловались, что температура воздуха в квартирах не превышает 10-15 градусов. Значительно ниже нормативной и температура воздуха в домах №3, 7, 11, 13, 6, 12, 15 на улице Мира. В доме №13, настолько холодно, что жители укладывают детей спать в куртках. При этом размер платы за отопление им начисляется в полном объеме.

«Установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства ООО УК «АККТиВ» не обеспечен нормальный температурный режим в жилых помещениях. В ходе проведения температурных испытаний температура воздуха при допустимой 20-24 градуса в шести квартирах была в диапазоне от 17 до 19 градусов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также было установлено, что подвалы домов затоплены, на тепловых сетях частично отсутствует тепловая изоляция.

В отношении ООО УК «АККТиВ» возбуждено дело об административном правонарушении, по статье «Нарушение правил устройства тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей».

Кроме того, Главным управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» в отношении управляющей компании возбуждено административное дело по ст.14.1.3 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».