В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске

В Кунашакском районе (Челябинская область) утонул рыбак 1950 года рождения, жизнь которого забрали воды озера Чебаркуль.

Трагедия произошла в 150-ти метрах от берега, сообщает поисково-спасательная служба региона, где рассказали, что на рыбалку в хорошо знакомом месте отправились двое мужчин, оказавшихся в воде из-за большой волны, накрывшей лодку в результате поднявшегося ветра.

Один рыбак успел вынырнуть и, ухватившись за борт лодки, доплыть до берега, а вот судьба второго рыбака оказалась трагичной – ловить рыбу он отправился в полном рыбацком обмундировании, но без спасательного жилета.

Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС в ходе обследования акватории в месте ЧП, достаточно точно указанном очевидцем, обнаружили тело погибшего на трехметровой глубине, подняли его, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.

Еще одна трагедия на воде произошла в Магнитогорске, в центре которого, в районе Казачьей переправы на реке Урал, местные рыбаки заметили очертания тела человека и сообщили об этом в полицию.

Позже, в камышах у береговой линии, спасатели действительно обнаружили тело мужчины, которое было транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции.

Личность погибшего и причина его смерти устанавливаются.