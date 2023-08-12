12.08.2023
В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске
12.08.2023
Обвиняемый в убийстве челябинки ревнивый иностранец отправился в СИЗО
12.08.2023
Две недели под влиянием мошенников
12.08.2023
Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан
12.08.2023
В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист
12.08.2023
В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы
В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске
07.07.2023
На базе отдыха в Увельском районе утонул мужчина
16.06.2023
В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины
13.07.2021
В Челябинске спасатели подняли со дна Голубого карьера тело утонувшего парня
В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС
11.08.2023
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023