В озере Иртяш были обнаружены артиллерийские снаряды

В болотистой местности озера Иртяш, со стороны города Кыштым, обнаружены предметы, внешне схожие с артиллерийскими снарядами. О своей находке местный житель сообщил в управление Росгвардии по Челябинской области.

В управление Росгвардии по Челябинской области поступила информация о том, что в болотистой местности озера Иртяш, со стороны города Кыштым, обнаружены предметы, внешне схожие с артиллерийскими снарядами. При поиске металла их нашел местный житель.

На место оперативно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» Росгвардии.

«Специалистами было установлено, что находкой являются 32 единицы артиллерийских снарядов с признаками коррозии, из них 10 пустых болванок и 22 боевых снаряда калибром от 85 до 152 миллиметров, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Уральского округа.

С соблюдением необходимых мер безопасности опасные находки были перемещены на специально подготовленную площадку и уничтожены накладными зарядами.