В Озерске недобросовестные поставщики сливочного масла наживались за счет госконтрактов

В Озерске (Челябинская область) двух руководителей коммерческих организаций будут судить за причинение ущерба бюджетным организациям при выполнении государственных контрактов.

Прокурором Озерска утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «Торговый дом «Продхолдинг» и директора ООО «Фортуна», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой».

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, обвиняемые в период 2017-2020 годов путем обмана своих контрагентов по государственным контрактам – различных бюджетных учреждений, в том числе за пределами региона, произвели поставку менее ценного и несоответствующего условиям заключенных договоров товара «масло сливочное», не отвечающего требованиям ГОСТ по своим физико-химическим показателям, причинив имущественный ущерб восьми организациям в сумме свыше 330 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые возместили причиненный ущерб бюджетным учреждениям в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.