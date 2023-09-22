В Перми самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Перми самолет турецкой авиакомпании, летевший из Антальи, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. Никто не пострадал, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Большое Савино г. Пермь воздушное судно В-737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшее рейс ТК 3964 по маршруту Анталья - Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров», - говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находилось 174 пассажира, из них 26 несовершеннолетних, и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Транспортная прокуратура проведет проверку по факту выезда за пределы взлетно-посадочной полосы воздушного судна, принадлежащего турецким авиалиниям. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности полетов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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