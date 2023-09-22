22.09.2023
Жители Челябинской области приглашаются к участию в олимпиаде по программированию
22.09.2023
Движение по улице 60-летия Октября в Челябинске закрыли до 30 сентября
22.09.2023
В Челябинске открыли для автомобилистов улицу Тимирязева
22.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 23 и 24 сентября (18+)
22.09.2023
В Копейске покажут спектакль о шахтерах
22.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
В Перми самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
17.08.2023
ЮУЖД обеспокоены случаями травмирования граждан в Челябинской области
04.08.2023
В Челябинске на подъездном пути предприятия сошли с рельсов два вагона со щебнем
31.07.2023
В Челябинске на 14 часов задерживают рейс в Ханты-Мансийск
15.06.2023
В Челябинской области произошло крушение мотодельтаплана
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023