В поселке Мирный двое мужчин утонули, спасая лебедей из рыболовных сетей

Двое мужчин утонули в Чебаркульском районе (Челябинская область), спасая лебедей из рыболовных сетей



Вчера вечером, шестого июля, спасателям поступило сообщение об обнаружении предположительно утонувших двоих мужчин: на пруду в поселке Мирный Чебаркульского района погибшие запутались в рыболовных сетях в 50 метрах от берега.



«Как выяснилось со слов очевидцев, местные жители увидели с берега двух запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Один из мужчин бросился в воду на помощь птицам, однако запутался сам. Ему на помощь поспешил другой мужчина, но, к сожалению, также не смог выбраться из воды», - сообщили в миасском поисково-спасательном гарнизоне.



Тело одного из погибших доставил на берег очевидец трагедии. Тело второго мужчины извлекли из воды и доставили на берег сотрудники 48 пожарно-спасательной части.

В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции.