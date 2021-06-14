В поселке Рощино неизвестный пытался надругаться над девочкой

В лесном массиве поселка Рощино Сосновского района (Челябинская область), по данным полиции, неизвестный напал на несовершеннолетнюю и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого разыскивают. Правоохранительные органы распространяют ориентировку.

Приметы нападавшего: молодой человек на вид 17-19 лет, худощавого телосложения, смуглый. Был одет в светло-зеленые спортивные штаны с ширинкой, черную футболку с белым рисунком на груди, черные кроссовки, передвигался на черном велосипеде.