В результате крушения СУ-34 в Ейске погибли 13 человек и ранены 19, введен режим ЧС

В результате падения военного самолета СУ-34 в один из дворов многоэтажного дома в Ейске (Краснодарский край) погибли 13 человек и ранены 19 человек. На месте ЧП введен режим ЧС.

Напомним, крушение бомбардировщика, выполнявшего учебно-тренировочный полет, в черте городе Ейска произошло вечером 17 октября.

«По состоянию на 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске», - сообщает Минздрав России. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

На месте падения военного самолёта СУ-34 в Ейске введен режим ЧС, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС», - написал Кондратьев.

По данным минобороны РФ, 17 октября 2022 года потерпел крушение самолет Су-34 при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Бомбардировщик упал во дворе одного из жилых кварталов. На месте его падения произошло возгорание топлива самолета. Огонь перекинулся на девятиэтажный дом.

По данным ГУ МЧС России, сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме поступило в 18.20 по московскому времени. Горели с первого по пятый этажи, огнем был охвачен один подъезд полностью. Открытое горение было ликвидировано в 21:15. В тушении пожара всего было задействовано более 410 человек и 105 единиц техники. На месте работали психологи.

За время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы, уточнили в МЧС.

На место ЧП выехал глава МЧС России Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Ейск прибыли два Ми-8 МЧС России (одно воздушное судно оборудовано медицинским модулем для транспортировки двух пациентов) и спецборт Ил-76, оборудованный медицинскими модулями, для эвакуации пострадавших. На борту - медицинские специалисты аэромобильного спасательного отряда «Центроспас», врачи федеральных учреждений Минздрава России, а также психологи МЧС России.

В Ейск для оказания помощи оперативно прибыли 22 медицинских специалиста из Краснодарской краевой больницы. Четверо пострадавших направлены на лечение в Краснодар, остальным помощь в полном объеме оказывается на месте.

Александр Куренков и Михаил Мурашко вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым посетили пострадавших в Ейской центральной районной больнице и обсудили с главным врачом состояние пострадавших.

Позднее самолёт МЧС со специалистами федеральных центров вернулся в аэропорт базирования.

Власти Краснодарского края приняли решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим, сообщил Вениамин Кондратьев. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей.

Также каждый прописанный член семьи при частичной утрате имущества получит 50 тысяч рублей, при полной потере имущества - 100 тысяч рублей.

Пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровью выплатим по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого - 400 тысяч рублей. Родственникам погибших - один миллион рублей.