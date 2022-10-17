Самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного дома в Ейске

Военный самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал во дворе жилого дома в городе Ейск Краснодарского края. После падения бомбардировщика загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку.

В Минобороны РФ уточнили, 17 октября 2022 года самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Самолет упал в черте города Ейск.

По данным ведомства, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж успел катапультироваться.

После падения самолета произошло возгорание топлива. Огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Площадь возгорания, по данным ГУ МЧС по Кубани, составляет около двух тысяч квадратных метров.

Социальные объекты рядом с местом падения самолета в Ейске не пострадали, заявили власти.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП в Ейском районе.

«На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», - написал Кондратьев в телеграм-канале.