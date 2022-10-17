17.10.2022
Сотрудник магнитогорской колонии спас ребенка, упавшего в открытый колодец
17.10.2022
Самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного дома в Ейске
17.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 октября (18+)
17.10.2022
Новые объекты благоустройства Советского района снова атаковали вандалы
17.10.2022
Аферист «развел» водителя на 650 тысяч рублей
17.10.2022
В Челябинске мост на Свердловском проспекте лишился элементов подсветки
Самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного дома в Ейске
18.03.2019
Вторая эскадрилья Су-34 будет сформирована в Челябинской области до конца 2019 года
24.12.2018
Истребители-бомбардировщики СУ-34 поступили в Шагол
23.05.2018
Еще два новых бомбардировщика Су-34 поступят на авиабазу «Шагол» в Челябинске
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022