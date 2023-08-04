В Саткинском районе грузовик повредил трубопровод на комбинате «Магнезит»

В Саткинском районе Челябинской области грузовик повредил трубопровод на территории производственной площадки ПАО «Комбинат «Магнезит».

ДТП с участием МАЗа произошло днем третьего августа. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, водитель грузового автомобиля наехал на препятствие и повредил опору трубопровода тепловой сети напротив ЦМП-5.

За рулем тяжелой техники, занимавшейся выгрузкой ТБО, находился водитель 1995 года рождения. Закончив дорожные работы, он стал проходить проверку на посту охраны и осуществил поднятие кузова.

«Затем водитель продолжил движение с поднятым кузовом, не убедившись, что тот опущен. В результате ДТП транспортное средство получило технические повреждения, был поврежден и трубопровод», - сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.