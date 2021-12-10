В Саткинском районе пассажиров рейсового автобуса перевозил пьяный водитель

В Саткинском районе Челябинской области сегодня утром, десятого декабря, за руль рейсового автобуса сел пьяный водитель. Мужчина в нетрезвом виде перевозил пассажиров по маршруту Сатка – станция Бердяуш.

Данный факт вскрылся благодаря тому, что сотрудники областного полка ДПС, осуществляя надзор за дорожным движением, остановили автобус («Луидор»), которым он управлял. Транспортное средство было остановлено на 1702-м километре автодороги Москва-Челябинск в начале десятого утра.

Как рассказали в областной ГИБДД, при проверке документов полицейские заметили у 43-летнего водителя признаки опьянения. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, в связи с чем в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

В момент проверки в салоне транспортного средства находились четыре пассажира. После оформления в отношении водителя автобуса административного материала людей пересадили в другие проезжающие рейсовые автобусы.

В связи с выявленным грубым нарушением правил дорожного движения сотрудники ГИБДД проведут проверку транспортного предприятия, на котором работает этот водитель, а также проверят, как проходят на этом предприятии предрейсовые медицинские и технические осмотры.

Интересно, что данный водитель на этом же автобусе уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным автобусом в нетрезвом виде 24-го октября 2021-го года. В выдыхаемом им воздухе содержание паров этанола составило 1.44 мг/л.

Рассмотрение судом административного материала по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (по делу об октябрьском инциденте) назначено на 13-е декабря текущего года.