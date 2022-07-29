В сауне Челябинска едва не утонул шестилетний ребенок

В одной из саун в Советском районе Челябинска едва не утонул ребенок. Он находился там с родителями. В отношении них составлен административный протокол. Мальчик находится в больнице.

Трагедия произошла 28 июля. Семья с ребенком отдыхала в сауне. Когда взрослые стали собирать вещи и собираться домой, мальчишка решил еще раз окунуться в бассейн. Что там произошло родители не видели. Он мог поскользнуться и упасть в воду.

В итоге, как сообщил собеседник агентства, мальчика удалось откачать, но ему понадобилась помощь медиков. На момент публикации материала подробностей о состоянии ребенка нет.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску сообщили, что в отношении родителей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Известно, что семья – благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.