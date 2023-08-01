В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами

Осужденному, содержащемуся в СИЗО-3 Челябинска, по почте прислали минихолодильник со спрятанными в дверце сотовыми телефонами.

Оперативные сотрудники режимного учреждения, отрабатывая ранее полученную оперативную информацию, пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию следственного изолятора.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области, при досмотре посылки в минихолодильнике были обнаружены 15 мобильных телефонов и комплектующие к ним.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.