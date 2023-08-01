01.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+)
01.08.2023
Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу
01.08.2023
В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами
01.08.2023
В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы
01.08.2023
В Магнитогорске на Аллее славы открыли Арки героев
01.08.2023
Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске
В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами
31.05.2023
Облсуд оставил экс-вице-мэра Магнитогорска Гаврилова под стражей
27.03.2023
Челябинский облсуд не выпустил Андрея Микитася из СИЗО
10.11.2022
Поменялись местами: экс-сотрудник ИВС отправился в колонию
21.10.2022
Замначальника управления ЖКХ Златоуста останется под стражей
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023
В районе озера Еланчик заметили медведя
28.07.2023