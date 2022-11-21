В Сосновском районе будут-судить горе-мать

В Сосновском районе (Челябинская область) в суд передано уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Полетаево, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Из-за ее действий погиб двухмесячный малыш.

Трагедия произошла девятого октября 2022 года.

«В нарушение рекомендаций врачей-педиатров о недопустимости выкладывания ребенка спать на живот, в том числе на мягкие предметы, женщина уложила ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом, и оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате плед и матрас перекрыли дыхательным пути малыша и двухмесячный ребенок задохнутся.

Уголовное дело направлено в суд.