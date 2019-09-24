В столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали более 10 человек

В Челябинске в результате лихачества водителей маршрутных такси снова пострадали пассажиры. Изначально речь шла о восьми горожанах, которые получили травмы. По информации из разных источников, количество жертв может превышать десять человек.

Авария произошла 23 сентября в половине шестого вечера пересечении улиц Горького и Салютной.

«Водитель, управляя автомобилем ФОРД, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди остановившимся также автобусом ФОРД», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

Данные у ДТП пока разные. По одной информации, в аварии участвовали маршрутки №46 и №25. По другим – в аварию попало также маршрутное такси №91.

«В результате столкновения пострадали не менее 8 пассажиров автобусов, которые с различными травмами были доставлены в больницы. По факту происшествия проводится административное расследование», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как стало известно агентству из собственного источника, число пострадавших в аварии уже превысило десять человек.

За последнюю неделю это уже второе крупное ДТП с участием маршрутного такси.

11 сентября, в районе 12 часов дня. На проспекте Ленина возле дома № 22 столкнулись маршрутное такси и автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП пассажирский транспорт отбросило на бетонное ограждение. Пострадали шесть человек.

Фото: ГИБДД по городу Челябинску