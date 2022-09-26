В Троицке дети выпали из окна

В Троицке (Челябинская область) из окна дома, расположенного на третьем этаже, выпали брат с сестрой. Они выжили и находятся в больнице.

Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Троицк» во «ВКонтакте».

«Дети из окна на ГРЭСе выпали. Мама была дома, но почему-то не уследила», - говорится в сообщении.

Известно, что из окна на третьем этаже выпали восьмилетний мальчик и его семилетняя сестра.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сказали в региональном полицейском главке.

Дети сейчас находятся в больнице. Характер травм уточняется.