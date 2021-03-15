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В Троицке мужчина за любовь к конопле лишился свободы

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В Троицке мужчина за любовь к конопле лишился свободы

Троицкий суд (Челябинская область) вынес приговор мужчине, который пошел для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию и собрал верхушечные части конопли. По пути его задержала полиция.

Суд установил, что мужчине в июне 2020 года был назначен условный срок за угон автомобиля.

«В декабре 2020 года, направляясь для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию, на берегу реки Уй для личного потребления собрал верхушечные части растений конопля», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Собрав верхушки конопли, он продолжил путь. По дороге мужчину остановили полицейские, которые изъяли у него из рюкзака 583 грамма наркотического средства.

Жителя Троицка признали виновным в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере (части второй статьи 228 УК РФ).

Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима.