28.07.2023
В Челябинской области растет заболеваемость гепатитом
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
28.07.2023
Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
28.07.2023
В Троицке житель Златоуста угнал такси, чтобы добраться на нем до дома
28.07.2023
На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района
28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
В Троицке житель Златоуста угнал такси, чтобы добраться на нем до дома
05.04.2023
Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг
14.02.2023
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
20.12.2022
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
09.11.2022
В Челябинске задержан похититель авто известного стритрейсера
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023