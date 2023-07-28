В Троицке житель Златоуста угнал такси, чтобы добраться на нем до дома

В Троицке (Челябинская область) 18-летний житель Златоуста напал на водителя такси и угнал автомобиль «Рено Логан», чтобы уехать на авто до своего дома. Подозреваемого задержали минувшей ночью бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии из межмуниципального отдела полиции.

Как сообщили в Росгвардии Уральского округа, нападение на 66-летнего таксисты было совершено у дома по улице Овсянникова. Прибывшим на место росгвардейцам потерпевший назвал данные машины, приметы подозреваемого.

Через 20 минут схожая по приметам машина была замечена на трассе Троицк – поселок ГРЭС. «Через сигнальную громкоговорящую установку сотрудники вневедомственной охраны потребовали от угонщика немедленно остановить транспортное средство, а позже заблокировали его», - сообщили в Росгвардии.

Подозреваемым оказался ранее судимый 18-летний житель Златоуста. Он планировал уехать на угнанном автомобиле в родной город. Угонщика задержали и передали на месте сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.