В Троицком районе ликвидирован мини-завод по производству мефедрона

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков и силовой поддержке отряда особого назначения «Гром» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Троицкого района Челябинская область) задержаны четверо подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Полицейские установили, что задержанные – жители Копейска и Троицка 1991 и 1995 года рождения, а также Санкт-Петербурга и Новосибирской области 1992 и 2001 года рождения – организовали мини-завод по производству синтетических наркотиков.

«Нарколаборатория производственной мощностью более 50 килограммов в месяц была оборудована в специально оборудованном вагоне по месту проживания одного из злоумышленников. Помещение было оборудовано вентиляцией и освещением. При изготовлении наркотиков участники группы использовали средства индивидуальной защиты», - сообщиланачальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

При проведении обыска изъято свыше 45 килограммов мефедрона, а также лабораторное оборудование (реактор, вакуумный насос, химически стойкие полимерные емкости, два костюма химической защиты, два противогаза, весы) и химические реактивы – десять канистр с жидкостью по 20 литров каждая, которые направлены на экспертизу.

Также в ходе проведенных мероприятий установлено, что один из участников группы получал за наркопреступления денежные средства в криптовалюте, которую в дальнейшем конвертировал в российские рубли через различные интернет-площадки по обмену. За период противоправной деятельности мужчина совершил финансовые операции с денежными средствами на сумму более 200 тысяч рублей, придав им правомерный вид владения, пользования и распоряжения.

В настоящее время по всем фактам следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.