В Усть-Катаве директор похоронного бюро оштрафована за взятку полицейскому за «слив» информации об умершей

В Усть-Катаве (Челябинская область) директор фирмы ООО «Ангел», которая занимается организацией похорон, оштрафована за взятку полицейскому. За деньги он передал ей информацию об умершей пенсионерки.

Установлено, что директор ООО «Ангел», основным видом деятельности которого является организация похорон, в январе 2020 года передала сотруднику полиции деньги за предоставление информации об умершей пенсионерке. Противоправные действия директора были пресечены сотрудником полиции.

«За совершение преступления, предусмотренного статьей «Мелкое взяточничество» мировым судьей в отношении директора ООО «Ангел» применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

В отношении юридического лица прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Постановлением мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.