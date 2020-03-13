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В Усть-Катаве силовики задержали сбытчиков фальшивок

Происшествия
Сегодня, 12:27
Автор: 
Инна Шемаева

Оперативники задержали двух жителей Усть-Катава при попытке сбыть фальшивую купюру достоинством пять тысяч рублей. При обыске у них найдено еще порядка 25 поддельных банкнот. Парням грозит до восьми лет лишения свободы.

Сотрудниками ФСБ по Челябинской области, управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка и полицейскими из Сатки при силовой поддержки «ГРОМ» в одном из магазинов Усть-Катава при попытке оплатить товар поддельной денежной купюрой номиналом пять тысяч рублей, задержаны двое мужчин.

«В ходе досмотра у подозреваемых изъято еще 25 поддельных денежных билетов достоинством 5000 рублей. Сотрудниками полиции установлено, что задержанные неоднократно сбывали фальшивые денежные средства в различных торговых объектах на территории Челябинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также мест приобретения поддельных денежных знаков.

Полицейские просят южноуральцев быть внимательными при расчетах наличными и помнить об основных признаках настоящих 5000 купюр. На свет проглядывает защитная нить в глубине слоев бумаги. Она видна как темная полоса с изображением числа «5000», которое светлее самой полосы. Данная нить появляется на поверхности пунктирной линией из перламутровых прямоугольников.

Отображение числа «5000» находится возле портрета. Это наиболее светлые участки изображения водяного знака. Переходы выполнены плавно, есть участки светлее и темнее. На поддельных купюрах водяные знаки делаются неаккуратно, либо их вообще нет.

На лицевой поверхности банкноты виден герб Хабаровска. Он изменяет свой цвет при разном углу видимости: от малинового до золотого и даже зеленого. Если купюру установить под другим углом и обратить внимание на однотонные участки цвета, то можно заметить радужные оттенки.

На настоящей банкноте линии изображения над животными и растениями плавно переходят в микроскопический текст, состоящий из повторяющихся цифр «5000».

Если вы посмотрите на купюру на яркий свет, то увидите водяные знаки в виде портрета Муравьева-Амурского. Также будет виден водяной знак «5000».

Кроме того, на купюре имеется рельефная печать для людей со слабым зрением и для слепых. Это две точки, три полоски и текст «Билет банка России». Также на поверхности купюры можно найти знаки «РР». Если смотреть на них с разных сторон, то они изменяют яркость окраски. На дальнем берегу реки изображений видны животные и дальневосточные деревья.

Автор: 
Инна Шемаева
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