В Верхнеуральском районе мужчина утонул после прыжка с моста

В поселке Петропавловский (Верхнеуральский район, Челябинской области) на реке Курасан утонул мужчина.

Группа местных жителей отдыхала у реки, скрашивая выходные привычным для местной молодежи способом - прыжками в речку с десятиметровой высоты железобетонного моста. Ныряли до тех пор, пока один из мужчин после прыжка не пропал под водой.

«Спасатели Магнитогорского отряда вели поиск пропавшего в трех направлениях – с берега, с моста и непосредственно на акватории, в указанном очевидцами квадрате. Во время траления «кошками» тело молодого человека, было обнаружено в пяти метрах от берега», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Всего за минувшую неделю отрядами Поисково-спасательной службы Челябинской области выполнено 24 поисково-спасательных работы, в ходе которых оказана помощь и спасено 16 человек, обнаружено погибшими четверо.