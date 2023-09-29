В Верхнеуральском районе погиб водитель «Нивы», пассажир в больнице

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) сегодня днем, 29 сентября, погиб водитель 1964 года рождения.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, смертельная авария произошла в 14 часов 10 минут на 30-м километре автодороги Верхнеуральск – Южноуральск – Магнитогорск (поселок Петровский).

Мужчина за рулем «Нивы» на изгибе дороги влево не справился с управлением, съехал в правый кювет, где его машина опрокинулась.

Водитель погиб на месте ДТП, женщина-пассажир госпитализирована с травмами.