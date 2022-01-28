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28.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.01.2022

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28.01.2022

В Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик
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28.01.2022 12:43

В январе челябинцы 190 раз пожаловались на агрессивных собак

Челябинцы стали замечать на улицах города стаи крупных размеров собак, о чем активно сообщают в социальных сетях. Общественный резонанс усилился после череды громких случаев нападения на детей в Забайкальском крае, Камчатке, Курчатовском районе Челябинска. Корреспондент “Урал-пресс-информ” лично наблюдал группу из 6-8 агрессивных собак во дворах по ул Бажова в Тракторозаводском районе вблизи 120 лицея.

Только за первые 11 рабочих дней января администрация города приняла 190 обращений, сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов в официальном ответе на запрос “Урал-пресс-информ”. Жалобы фиксировались Управление по работе с обращениями граждан и организаций горадминистрации в период с 11 по 24 января. За весь 2021 год челябинские власти приняли 1835 жалоб по вопросам отлова безнадзорных животных.

По словам чиновника, контракт по отлову животных без владельцев на территории мегаполиса, в том числе по их транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных, был заключен 12 января с ООО “РемКом”.

По техническому заданию компания будет отлавливать животных в плановом порядке или вынуждено по заявлениям и обращениям граждан. Безнадзорных животных будут ловить с применением средств обездвиживания. При этом используемые средства и механизмы не будут наносить травмы, увечия либо приводить к гибели. Всех пойманных животных незамедлительно отвезут в приюты ООО “НАШ ДОМ”, расположенные в Сосновском районе в пос. Большие Харлуши.

Перевозка будет осуществлять безопасными методами,заверил Александр Астахов.

Отметим, что регламентированного алгоритма действий при нападении собак на человека законодательством, которым руководствуется горадминистрация, не предусмотрено. Александр Астахов рекомендует при агрессивном поведении бродячих псов обращаться в ООО “РемКом” “для принятия мер по отлову животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию”.

Обратиться в компанию можно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по телефону 8-902-615-86-20 или по адресу электронной почты chelyabinck22@gmail.com (в рабочие и выходные дни). 

Информацию о местонахождении безнадзорного животного также можно направить в Управление экологии по телефонам: 729-33-66, 729-34-07 или по электронной почте ecolog@cheladmin.ru (в рабочие дни).

Контактный телефон ООО «НАШ ДОМ» 8-922-013-43-13, электронная почта dogcatdom@yandex.ru.

Как ранее писал “Урал-пресс-информ”, 26 января Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту получения травм после нападения собаки девятилетним мальчиком в Курчатовском районе Челябинска. В момент нападения ребенок шел с бабушкой в магазин. После инцидента мальчику была оказана помощь в травмпункте.

Автор: Анна Чередниченко
животные
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вошла в топ регионов с максимальной стоимостью ПЦР-тестирования на коронавиру
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28.01.2022

ОФН Челябинской области просит УФАС проверить цены на ПЦР-тестирование
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28.01.2022

В многострадальную Течу «стекаются» куриные лапы и цыплячьи головы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина направила обращение прокурору Челябинской
Экология
Экология
28.01.2022

Депутат просит проверить систему мониторинга качества воздуха в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории трех городов Челябинской области на выходные объявлены неблагоприятные метеорологич
Экология
Экология
28.01.2022

В трех городах Челябинской области на выходные объявлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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За каждым успешным солистом стоит колоссальный труд концертмейстера. Он, как боец невидимого фрон
28.01.2022

«Моя дорога по жизни»: Вячеслав Зуев - о профессии концертмейстера
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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28.01.2022 13:17

За сутки заболело ковидом 1656 южноуральцев, в том числе 223 школьника

28.01.2022 12:58

Главгосэкспертиза одобрила проект разработки Тарутинского месторождения

28.01.2022 12:48

ОФН Челябинской области просит УФАС проверить цены на ПЦР-тестирование

28.01.2022 12:43

В январе челябинцы 190 раз пожаловались на агрессивных собак

28.01.2022 12:18

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28.01.2022 11:10

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28.01.2022 11:07

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26.01.2022 12:17

«Солнечная долина» проведет соревнования по горнолыжному спорту для «особенных» спортсменов

26.01.2022 12:09

В ЗСО Челябинской области новое назначение, в аппарате губернатора освободилась должность

26.01.2022 12:00

Застройщики из Челябинска запустили проект в Екатеринбурге при поддержке Сбербанка

26.01.2022 11:53

Южноуралец погиб после столкновения с деревом

26.01.2022 11:48

Почему преподобного Никифора Прокаженного молят об исцелении от ковида узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

26.01.2022 11:22

Администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании

26.01.2022 11:20

В Челябинской области растет число заболевших ковидом

26.01.2022 10:57

Экс-заместитель главврача ОКБ №3 снова пойдет под суд

26.01.2022 10:42

Челябинская область узаконила свои границы с соседними регионами

26.01.2022 10:19

Изменились правила выдачи жилищных субсидий

26.01.2022 10:14

Сборная России по водному поло с «уралочками» из Златоуста разгромила Италию

26.01.2022 10:10

КСП Челябинской области проверит минимущества

26.01.2022 10:08

Возбуждены уголовные дела по итогам проверок КСП в Магнитогорске и Ашинском районе

25.01.2022 22:56

Пятиклассники Кусинского района освоят азы горнолыжного спорта и сноубординга

25.01.2022 22:07

«Урал-пресс-информ» объявляет фотоконкурс «Зимняя сказка»

25.01.2022 20:33

В Челябинске принят дизайн-код наружного освещения

25.01.2022 20:01

Несравненная Эдит Пиаф: Молодежный театр Челябинска отмечает 20-летие спектакля «На балу удачи»

25.01.2022 19:57

Омикрон наступает, но новых ограничений в Челябинской области пока вводить не планируют

25.01.2022 19:50

«Отмеряющие время»: в Историческом музее Южного Урала открылась выставка часов