В январе челябинцы 190 раз пожаловались на агрессивных собак

Челябинцы стали замечать на улицах города стаи крупных размеров собак, о чем активно сообщают в социальных сетях. Общественный резонанс усилился после череды громких случаев нападения на детей в Забайкальском крае, Камчатке, Курчатовском районе Челябинска. Корреспондент “Урал-пресс-информ” лично наблюдал группу из 6-8 агрессивных собак во дворах по ул Бажова в Тракторозаводском районе вблизи 120 лицея.

Только за первые 11 рабочих дней января администрация города приняла 190 обращений, сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов в официальном ответе на запрос “Урал-пресс-информ”. Жалобы фиксировались Управление по работе с обращениями граждан и организаций горадминистрации в период с 11 по 24 января. За весь 2021 год челябинские власти приняли 1835 жалоб по вопросам отлова безнадзорных животных.

По словам чиновника, контракт по отлову животных без владельцев на территории мегаполиса, в том числе по их транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных, был заключен 12 января с ООО “РемКом”.

По техническому заданию компания будет отлавливать животных в плановом порядке или вынуждено по заявлениям и обращениям граждан. Безнадзорных животных будут ловить с применением средств обездвиживания. При этом используемые средства и механизмы не будут наносить травмы, увечия либо приводить к гибели. Всех пойманных животных незамедлительно отвезут в приюты ООО “НАШ ДОМ”, расположенные в Сосновском районе в пос. Большие Харлуши.

Перевозка будет осуществлять безопасными методами,заверил Александр Астахов.

Отметим, что регламентированного алгоритма действий при нападении собак на человека законодательством, которым руководствуется горадминистрация, не предусмотрено. Александр Астахов рекомендует при агрессивном поведении бродячих псов обращаться в ООО “РемКом” “для принятия мер по отлову животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию”.

Обратиться в компанию можно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по телефону 8-902-615-86-20 или по адресу электронной почты chelyabinck22@gmail.com (в рабочие и выходные дни).

Информацию о местонахождении безнадзорного животного также можно направить в Управление экологии по телефонам: 729-33-66, 729-34-07 или по электронной почте ecolog@cheladmin.ru (в рабочие дни).

Контактный телефон ООО «НАШ ДОМ» 8-922-013-43-13, электронная почта dogcatdom@yandex.ru.

Как ранее писал “Урал-пресс-информ”, 26 января Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту получения травм после нападения собаки девятилетним мальчиком в Курчатовском районе Челябинска. В момент нападения ребенок шел с бабушкой в магазин. После инцидента мальчику была оказана помощь в травмпункте.