В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги прокомментировала прокомментировала инцидент на детской железной дороге в ЦКПиО им. Гагарина в Челябинске.

Напомним, четвертого мая 2021 года две девушки получили травмы, фотографируясь вблизи железнодорожных путей перед проходящим поездом.

Поезда № 87 отправился со станции Звёздная в сторону станции им. П. Морозова в 17 часов 17 минут. Через некоторое время машинист тепловоза (сотрудник ЮУЖД) увидел на путях двух фотографирующихся девушек.

«Во избежание травмирования машинист подал звуковой сигнал, после чего девушки отошли на безопасное расстояние. Но при приближении тепловоза на расстояние 10-15 метров одна из девушек повернулась спиной к железнодорожным путям и начала двигаться спиной вперед по направлению к путям, одновременно снимая на телефон приближение поезда у себя за спиной,» - рассказали в пресс-службе.

В это время тепловоз двигался со скоростью 15 километров в час. Машинист применил экстренное торможение, но девушка находилась на близком расстоянии и столкновения избежать не удалось. Девушку задело левой частью локомотива и после удара отбросило в сторону от железнодорожного полотна.

Сразу на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. «При осмотре девушек медицинской бригадой были выявлены царапины на лице, других видимых повреждений и переломов костей выявлено не было. Девушек отвезли в городскую больницу для дальнейшего обследования», - сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Обоим девушкам, по их словам, по 16 лет. Во время прогулки в парке Гагарина они решили сделать селфи на фоне приближающегося паровоза.

Следователи осмотрели место происшествия. Машинист тепловоза дал объяснение районной и транспортной полиции, следственному комитету и транспортному прокурору.

«Южноуральские железнодорожники обеспокоены пренебрежением правил безопасного нахождения на железнодорожных путях, - подчеркнули в пресс-службе. - ЮУЖД регулярно проводит профилактическую работу среди школьников с разъяснением правил безопасного поведения на объектах железной дороги. Но, несмотря на это, дети в силу своей беспечности нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы».

С начала года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава смертельно травмировано двое несовершеннолетних.

В ЮУЖД напоминают, нельзя делать селфи возле железнодорожных путей, ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.