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В Южноуральске будут заново судить полицейского и его напарника, который брал взятки мясом косули

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В Южноуральске будут заново судить полицейского и его напарника, который брал взятки мясом косули

Сегодня, 22 марта, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении инспекторов ГИБДД из Южноуральска Руслана Сагитова и Павла Щербакова, которые закрывали глаза на нарушение водителями правил дорожного движения. Один из них брал взятки мясом косули. Фемида отменила оправдательный приговор. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судом Южноуральска сотрудники ГИБДД были признаны невиновными и оправданы по обвинениям в совершении преступлений: Сагитов – в злоупотреблении должностными полномочиями, Щербаков – в получении взятки, мелком взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. За ними было признано право на реабилитацию.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда,

апелляционной инстанцией было принято решение, согласно которому выводы суда первой инстанции признаны не соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

По версии следствия Сагитов и Щербаков, являясь инспекторами ДПС ГИБДД МВД России по Челябинской области, допускали попустительство и непринятие мер по привлечению к административной ответственности водителей транспортных средств.

Кроме того, Щербаков получил в качестве благодарности от одного из нарушителей ПДД не менее семи килограммов мяса косули на общую сумму более пяти тысяч рублей, от другого – не менее 40 килограммов мяса свинины по заниженной стоимости.

Фемида отменила оправдательный приговор. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.