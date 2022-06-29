В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков

В Южноуральске задержали супружескую пару, которая подозревается в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, 47-летний мужчина вместе со своей 32-летней женой предлагали запрещённые вещества через Интернет и распространяли их посредством тайников-закладок.

В ходе проведения следственных действий в квартире подозреваемых обнаружили более 74 граммов синтетического наркотического вещества, часть которого уже была расфасована. Установлено, что своих клиентов пара искала не только в Южноуральске, но и в Увельском, Еманжелинском и Пластовском районах.

Полицейскими возбуждён ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, г» частей 3,4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Предприимчивым супругам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время задержанный заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.