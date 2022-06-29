29.06.2022
В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков
29.06.2022
В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом
29.06.2022
В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам
29.06.2022
Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон
29.06.2022
На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель
29.06.2022
В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу
В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков
17.05.2022
Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества
30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
11.03.2022
Выходцы из ближнего зарубежья приехали в Челябинск сбывать героин
28.09.2021
В Троицком районе ликвидирован мини-завод по производству мефедрона
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022