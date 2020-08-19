В Южноуральске введен режим ЧС из-за провала канализационного коллектора

В Южноуральске (Челябинская область) обрушился коллектор. Система бытовой канализации, обслуживающей микрорайоны с населением около десяти тысяч человек, в которые входят детские сады, школы, социальные объекты, может быть парализована из-за произошедшего обрушения.

В администрации Южноуральска состоялось внеочередное заседание комиссии в связи с аварией на канализационном коллекторе.

Коллектор, который обрушился, был построен в период с 1955 года по 1958 год из железобетонных труб полностью выработал свой ресурс.

«Одной из причин провала грунта может являться разрушение свода железобетонной канализационной трубы. В случае остановки работы данного коллектора без системы централизованного водоотведения останутся не только жилые дома, но и промышленные предприятия города, социально-значимые объекты», - сообщила директор ООО «Южноуральский водоканал» Наталья Шарова.

Глава города Александр Лазарев принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Челябинской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлен муниципальный уровень реагирования.