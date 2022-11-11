В Златоусте будут судить афериста из Краснодара

В Златоусте (Челябинская область) осудят участника мошеннической схемы «родственник попал в ДТП» из Краснодара. От его действий пострадали 12 человек, отдавших в общей сложности почти два с половиной миллиона рублей.

В ходе следствия установлено, что с июля по август текущего года обвиняемый 18-летний житель Краснодара приезжал за деньгами на адреса, которые ему присылали в переписке неизвестные.

«Ранее в отдел полиции в течение двух дней обратились десять местных жителей в возрасте от 58 до 74 лет, которые сообщили, что их обманули по телефону мошенники, сообщившие о попавшем в ДТП родственнике. Потерпевшие передавали деньги приезжавшему молодому человеку в надежде, что эти суммы помогут оказавшимся в беде близким людям. Златоустовцы отдавали суммы от 80 тысяч до 500 тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Аферист был задержан оперативниками уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД.

По данным следствия, молодой человек нашел возможность нелегальной подработки в сети Интернет. На какой адрес приезжать за деньгами, ему сообщали в мессенджере, далее он переводил их через банкомат, оставляя себе процент по договоренности.

Доказана его причастность к совершению противоправных деяний в отношении двоих жителей Магнитогорска и десяти златоустовцев. Всего потерпевшие двух городов региона отдали злоумышленнику порядка двух с половиной миллионов рублей.

На период следствия краснодарцу избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы в суд.