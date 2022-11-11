11.11.2022
В Златоусте будут судить афериста из Краснодара
11.11.2022
Офтальмологи ЧОКБ творят чудеса с глазами пациентов
11.11.2022
Суд отказал водителю-убийце в УДО
11.11.2022
В Челябинске в этом году откроются три новых садика
11.11.2022
В ночь на субботу перекроют движение на автодороге на выезде из Челябинска
11.11.2022
Будущие медсестры будут учиться на новых манекенах и фантомах
В Златоусте будут судить афериста из Краснодара
Южноуральцы потеряли с его "помощью" два с половиной миллиона рублей
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022